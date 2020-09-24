Житель Санкт-Петербурга разместил на сайте "Авито" объявление о продаже сына и поместил его в раздел "Животные".
На объявление обратила внимание уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Она обратилась к администрации сайта с требованием удалить объявление.
В отношении отца ребёнка прокуратура начала проверку, ему уже назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.