Роспотребнадзор выпустил постановление, регламентирующее порядок возвращения на российских туристов, прилетевших из-за рубежа на самолётах.

"Россияне, которые прилетели из-за рубежа, обязаны соблюдать режим изоляции по месту пребывания до момента получения результатов лабораторного тестирования на наличие COVID-19 методом ПЦР. Документ вступает в силу 24 сентября", — говорится в постановлении Роспотребнадзора за подписью его руководителя Анны Поповой .

Документ опубликован на портале правовой информации. Он вызвал неоднозначную реакцию в туристической отрасли.

"Туроператоры страны не получали инструкций относительно новых правил. Как всегда, все стало известно "вовремя". Изменения в постановление были внесены 18-го, опубликовано 23-го, и вступает в силу с 24 сентября. Я допускаю, что следить за соблюдением правил будут через портал "Госуслуги", где гражданин, вернувшийся из-за границы, должен размещать результаты теста в трёхдневный срок ", — отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с РБК.