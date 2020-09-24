Россиянин Николай Ерофеев последние 23 года жил и работал на птицефабрике под Любином на положении раба.
Об этом сообщается на сайте польского телеканала Polsat News.
"Миколаю Ерофееву 59 лет. Он приехал в Польшу в 1989 году солдатом Красной Армии. Служил в штабе одной из воинских частей, дислоцированной около Болеславца. Когда в 90-е годы советская армия ушла из страны, Миколай решил остаться в Польше", — рассказывает ТК.
По словам самого теперь уже бывшего "раба", он трудился на ферме и хозяин был им доволен. Но потом пошли слухи, что власти будут "ловить нелегалов и депортировать их". Фермер, у которого трудился россиянин "испугался и перевёз его в другое место".
Жизнь, по словам нелегального гастарбайтера, изменилась "в худшую сторону":
"У них были мои документы, я не знал, где просить помощи. Люди их боялись, никто не хотел с ними связываться", — рассказывает Николай.
Покинуть ферму россиянину помогла женщина. Впоследствии молодая супружеская пара из Польши нашла для него жильё, работу и адвоката.
Жизнь стала налаживаться. Возвращаться домой, в Россию, бывший раб не планирует:
"Я привык и знаю людей. И по-польски мне говорить проще, чем по-русски", — пояснил мужчина.
По словам юриста, случай с работником птицефермы подпадает под торговлю людьми и использование рабского труда. Адвокат мужчины обратился по этому поводу в погранслужбу и прокуратуру.
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