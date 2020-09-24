Россиянин 23 года был рабом на польской птицефабрике

Россиянин Николай Ерофеев последние 23 года жил и работал на птицефабрике под Любином на положении раба.

Об этом сообщается на сайте польского телеканала Polsat News.

"Миколаю Ерофееву 59 лет. Он приехал в Польшу в 1989 году солдатом Красной Армии. Служил в штабе одной из воинских частей, дислоцированной около Болеславца. Когда в 90-е годы советская армия ушла из страны, Миколай решил остаться в Польше", — рассказывает ТК.

По словам самого теперь уже бывшего "раба", он трудился на ферме и хозяин был им доволен. Но потом пошли слухи, что власти будут "ловить нелегалов и депортировать их". Фермер, у которого трудился россиянин "испугался и перевёз его в другое место".

Жизнь, по словам нелегального гастарбайтера, изменилась "в худшую сторону":

денег ему не платили, в город не пускали, при самовольных отлучках находили и били.

"У них были мои документы, я не знал, где просить помощи. Люди их боялись, никто не хотел с ними связываться", — рассказывает Николай.

Покинуть ферму россиянину помогла женщина. Впоследствии молодая супружеская пара из Польши нашла для него жильё, работу и адвоката.

Жизнь стала налаживаться. Возвращаться домой, в Россию, бывший раб не планирует:

"Я привык и знаю людей. И по-польски мне говорить проще, чем по-русски", — пояснил мужчина.

По словам юриста, случай с работником птицефермы подпадает под торговлю людьми и использование рабского труда. Адвокат мужчины обратился по этому поводу в погранслужбу и прокуратуру.