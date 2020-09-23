Иначе бы я остался один: выздоровление Навального порадовало Пригожина

Российский бизнесмен Евгений Пригожин пожелал основателю ФБК Алексею Навальному выздоровления и смелости, чтобы вернуться в Россию.

Отвечая на вопрос журналистов издания "Москва.ру" о новом санкционном списке США, предприниматель отметил, что такие ограничительные меры — это ужасно. Пригожин также выразил надежду, что его "санкционная зависимость" не напугает Алексея Навального, который проходит курс лечения в Германии, и оппозиционер вернется в Россию.

"Слава Богу, что не крякнул Леха Навальный, иначе бы я остался совсем один. Но, надеюсь, он вернётся и будет со мной навсегда", — иронично ответил Евгений Пригожин, пожелав Навальному выздоровления.

Стоит отметить, что ранее Пригожин пожертвовал на лечение Навального один миллион рублей. Данная сумма была перечислена на счет немецкой клиники "Шарите". Однако в Германии предпочли вернуть средства предпринимателю. Есть вероятность, что это вызвано нежеланием берлинских врачей отчитываться за расходы.

Пригожин же считает, что немецкая сторона таким образом просто пытается разрушить его "близкие отношения" с Навальным. Также он прокомментировал фотографии, которые недавно были опубликованы в соцсетях. По мнению предпринимателя, основатель ФБК на них выглядит вполне здоровым.