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Нехватка воды в Крыму не отразится на отопительном сезоне

Власти Крыма продолжают готовиться к отопительному сезону. Однако в этом году процесс подготовки ведётся в условиях дефицита воды во многих населённых пунктах.

Нехватка воды в Крыму не отразится на отопительном сезоне

Но, несмотря на это, руководство Крыма заявило о том, что отопительный сезон будет проведён с штатном режиме, и тепло в дома жителей будет подано своевременно, то есть с 15 октября.

"При подготовке к отопительному сезону мы столкнулись с новыми вызовами: угрозой вододефицита в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. МинЖКХ Крыма вместе с ресурсоснабжающими организациям ищет новые решения по обеспечению водоснабжения Симферополя, одно из них — подготовка скважин для технического водоснабжения районных котельных города", — цитирует слова министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Дмитрия Черняева "Интерфакс".

Ранее был назван способ решить дефицит питьевой воды в Крыму.

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