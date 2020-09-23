Российский лидер поручил рассмотреть возможность увеличения размера пособий малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет.

"Размер выплат семьям с низким доходом, где есть дети от трех до семи лет, в настоящее время составляет 5,5 тысяч рублей в среднем по стране или половине прожиточного минимума в регионах.

Ранее планировалось оценить эффективность такой меры и довести при необходимости выплаты до одного МРОТ. Именно так мы и обязаны поступить. Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты с 2021 года", — заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.