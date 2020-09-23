Российский лидер поручил рассмотреть возможность увеличения размера пособий малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет.
"Размер выплат семьям с низким доходом, где есть дети от трех до семи лет, в настоящее время составляет 5,5 тысяч рублей в среднем по стране или половине прожиточного минимума в регионах.
Ранее планировалось оценить эффективность такой меры и довести при необходимости выплаты до одного МРОТ. Именно так мы и обязаны поступить. Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты с 2021 года", — заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.
Он проинформировал участников Совфеда, что поручил кабмину разработать удобный и понятный механизм выплаты этих пособий.
"Правительству следует определить чёткие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для семей с ежемесячным доходом ниже одного прожиточного минимума в их регионе проживания. Это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм", — сказал глава государства.
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