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Врач рассказал, как справиться с осенней депрессией

Человек способен запастись стрессоустойчивостью, если соединить кардиотренировки, овощное меню, а также отдых в солнечную погоду, полагает невролог.

Врач рассказал, как справиться с осенней депрессией

"Чтобы справиться с осенней хандрой, человеку необходимо сформировать в своём организме резерв стрессоустойчивости. Первое и самое важное — чередовать работу и отдых. Сна должно быть достаточно. Второй момент: наряду с умственной деятельностью нужна регулярная физическая активность. Преимущественно это динамические кардиотренировки — то, что тренирует сердечно-сосудистую систему. Сейчас оптимальный вариант — это скандинавская ходьба с палками", — рассказал главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов.

Он также отметил важность питания и положительное влияние солнечных лучей.

"Третий момент: после физической активности нам нужно адекватное питание. Сейчас сезон еще позволяет употреблять овощи и фрукты с запасами витаминов, чтобы подготовиться к зиме. Плюс еще один очень важный момент — это солнце, поскольку оно обладает выраженным антидепрессивным эффектом. Сейчас, пока есть возможность, в качестве рекомендации — побольше быть на солнце", — сказал невролог.

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