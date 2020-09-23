Врач рассказал, как справиться с осенней депрессией

Человек способен запастись стрессоустойчивостью, если соединить кардиотренировки, овощное меню, а также отдых в солнечную погоду, полагает невролог.

"Чтобы справиться с осенней хандрой, человеку необходимо сформировать в своём организме резерв стрессоустойчивости. Первое и самое важное — чередовать работу и отдых. Сна должно быть достаточно. Второй момент: наряду с умственной деятельностью нужна регулярная физическая активность. Преимущественно это динамические кардиотренировки — то, что тренирует сердечно-сосудистую систему. Сейчас оптимальный вариант — это скандинавская ходьба с палками", — рассказал главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов.

Он также отметил важность питания и положительное влияние солнечных лучей.