Поморским охотникам на волков повысят премии

В Архангельской области охотникам повысят премию до 25 тысяч рублей за одного добытого волка, а также будут бесплатно выдавать лицензию на лосиную охоту.

"Депутаты архангельского областного собрания приняли изменения в региональный закон об охоте. В целях стимулирования охотников за двух добытых волков или за выполнение трёх и более утвержденных маршрутных учётов охотникам будут выдавать на выбор разрешения на добычу одного взрослого лося или лося в возрасте до одного года", - говорится в сообщении правового департамента администрации Архангельской области.

Документ принят для снижения численности волков, которые стали представлять угрозу для людей в Поморье.

«Численность волка в области остается стабильно высокой - на уровне 1 200 особей. Этот показатель должен быть на 20% ниже существующего. Выходы волков в населенные пункты участились в 2-3 раза. Наиболее часто волки заходят в населенные пункты в Приморском, Пинежском, Вельском и Красноборском районах. Добыча волка остаётся на уровне 300 - 400 особей в год. Её необходимо увеличить до 500 - 600 особей в год», -говорится в пояснительной записке к поправкам в закон.