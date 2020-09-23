Депутаты профильного комитета нижней палаты российского парламента отклонили проект закона фракции ЛДПР об объявлении 31 декабря выходным днём.

Законопроект думской фракции предусматривал сохранение общего количества рабочих дней в году

"Документом устанавливается, что правительство РФ переносит выходные дни таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным, если этот день не является таковым согласно календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранятся в том же объеме. Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", — считают авторы законопроекта — депутаты фракции ЛДПР в Госдуме.