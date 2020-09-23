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В ГД не одобрили право регионов повышать возраст покупателя алкоголя

Профильный комитет нижней палаты российского парламента не рекомендовал к первому чтению проект закона, дающий право регионам повышать возраст продажи покупателей спиртных напитков до 21 года.

В ГД не одобрили право регионов повышать возраст покупателя алкоголя

"Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение субъектов Федерации правом повышать минимальный возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, до 21 года", — говорится в заключении комитета на законопроект депутата от Чечни Шамсаила Саралиева.

Ранее правительство Российской Федерации также не поддержало законопроект Саралиева, посчитав докумен6т необоснованным.

"Установление такого ограничения на уровне субъектов РФ не даст желаемого результата, так как в этом случае граждане, проживающие в регионе с высоким уровнем ограничения, смогут приобретать алкогольную продукцию в соседних регионах, где уровень ограничения ниже. Дифференцированный поход к установлению возраста, с которого разрешается продажа алкоголя, нельзя считать обоснованным", — отмечается в официальном отзыве правительства на законопроект.

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