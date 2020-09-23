В ГД не одобрили право регионов повышать возраст покупателя алкоголя

Профильный комитет нижней палаты российского парламента не рекомендовал к первому чтению проект закона, дающий право регионам повышать возраст продажи покупателей спиртных напитков до 21 года.

"Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение субъектов Федерации правом повышать минимальный возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, до 21 года", — говорится в заключении комитета на законопроект депутата от Чечни Шамсаила Саралиева.

Ранее правительство Российской Федерации также не поддержало законопроект Саралиева, посчитав докумен6т необоснованным.