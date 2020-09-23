Кэтрин Миддлтон выступила на видеоконференции за поддержку родителей с детьми.

В Соединенном Королевстве это направление приобрело особую востребованность. Тысячи родителей принимают участие в поддержке других семей.

В Баттерси-парке герцогиня Кембриджская присоединилась к обсуждению, поделившись своим опытом.

"И Уильям, и я слышали о том, насколько жизненно важны эти отношения для семей: они — настоящий спасательный круг. Итак, вы и ваша команда волонтеров проделали огромную работу. Мне, как и вам, хотелось бы, чтобы поддержка между коллегами использовалась шире и прославлялась в сообществах и обществе в целом", — отметила Кэтрин.