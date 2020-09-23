С найденной дочерью московского дизайнера работают психологи

Дизайнер Надежда Славина поблагодарила всех, кто помогал ей искать дочь. Девочка нашлась 22 сентября. Эту дату Славина теперь считает "днем рождения" семьи.

С дочерью дизайнера сейчас работают психологи.

"Я первая, кто должен очнуться и провести глубокую работу над своей личностью. Но это и урок для всех родителей! Я не одна такая у кого ребенок ревнует, ребёнок подросток, ребенок что-то задумал…", — написала в Instagram Славина.

Пользователи соцсети посоветовали ей больше времени тратить на воспитание детей, а не на создание контента.