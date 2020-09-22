В Госдуме готовят закон об ответственности за изображения нацистов

После согласования с правительством РФ в Госдуму будет внесён проект закона об ответственности за демонстрацию изображений военных преступников.

"Инициатива связана с запретом публичного демонстрирования лиц военных преступников стран оси. Поводом для инициативы была отвратительная история с продажей блузок с портретом Гитлера в одном из московских магазинов. Правовое управление президента России высказало предложение сразу вносить изменения в КоАП, чтобы сразу за это наступала и ответственность", — сказала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, являющаяся автором инициативы.

Предполагается, что закон будет действовать за исключением случаев, когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.