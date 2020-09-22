После согласования с правительством РФ в Госдуму будет внесён проект закона об ответственности за демонстрацию изображений военных преступников.
"Инициатива связана с запретом публичного демонстрирования лиц военных преступников стран оси. Поводом для инициативы была отвратительная история с продажей блузок с портретом Гитлера в одном из московских магазинов. Правовое управление президента России высказало предложение сразу вносить изменения в КоАП, чтобы сразу за это наступала и ответственность", — сказала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, являющаяся автором инициативы.
Предполагается, что закон будет действовать за исключением случаев, когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.
"Предлагается запретить публичное демонстрирование на территории РФ изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений по приговоруНюрнбергского трибунала, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма", — говорится в проекте документа.
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