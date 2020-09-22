В киевском метро обнаружены ранее неизвестные науке бактерии, сообщили специалисты проекта MetaSUB (США). О микробиоте московского метрополитена в интервью "Правде.Ру" рассказал член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов.

"В таких замкнутых пространствах, как метро, могут поселиться микроорганизмы. Они появляются в организмах хозяина или там, где есть комфортные условия для их развития.

Эти микроорганизмы могут быть опасными, могут быть с сапрофитной флорой и фауной. Там всё накапливается. Когда большое скопление крупных многоклеточных организмов, то, соответственно, эпидемическая опасность растёт в определённой прогрессии.

В метрополитене установлены системы воздухозабора, вентиляции и обеззараживание воздуха. Тут работают специалисты в области кондиционирования, вентиляции воздуха и обеспечения безопасности в соответствующих местах. Это еще было разработано в позапрошлом веке.

Если говорить о киевском, московском метро, то в них все ГОСТы и все нормативные акты, скорее всего, стандарты. Я думаю, что и киевлянам не стоит сильно беспокоиться по этому поводу", — заключил эксперт.