Центр правовой защиты журналистов создан по инициативе Союза журналистов России и будет оказывать юридическую поддержку, а также способствовать повышению правовой грамотности сотрудников прессы.

"В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время", — сообщила директор Центра Анна Белозёрова.

"Будем проводить и семинары, где научим правильно толковать и применять нормы законов. Будем вести просветительскую деятельность, популяризировать правовую грамотность журналистов", — добавила она.