В новостройках запретили размещать мебельные магазины

Запрет на открытие магазинов по торговле мебелью на технических этажах жилых домов касается новостроек.

"В жилых зданиях не допускается размещение магазинов по продаже мебели, если они относятся исключительно к специализированным предприятиям торговли типа "Мебель". Указанное обстоятельство обусловлено их повышенной пожарной опасностью в связи с наличием складских помещений с большим количеством горючих материалов, включая синтетические", — говорится в своде правил "Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Запрет не коснётся дизайн-студий и магазинов, которые не хранят мебель, но оформляют на неё заказы. Мебельные магазины, находившиеся ранее в жилых домах, продолжат работу.