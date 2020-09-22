Запрет на открытие магазинов по торговле мебелью на технических этажах жилых домов касается новостроек.
"В жилых зданиях не допускается размещение магазинов по продаже мебели, если они относятся исключительно к специализированным предприятиям торговли типа "Мебель". Указанное обстоятельство обусловлено их повышенной пожарной опасностью в связи с наличием складских помещений с большим количеством горючих материалов, включая синтетические", — говорится в своде правил "Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".
Запрет не коснётся дизайн-студий и магазинов, которые не хранят мебель, но оформляют на неё заказы. Мебельные магазины, находившиеся ранее в жилых домах, продолжат работу.
"В отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию до момента утверждения новых нормативных требований пожарной безопасности, следует руководствоваться как и прежде положениями федерального закона", — говорится в документе.
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