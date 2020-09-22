Хранить пенсии на банковской карте опасно, считает аналитик

Пенсионер может не дождаться пенсии, если не снимал деньги с банковской карты свыше шести месяцев.

"Приостановить пенсию могут, если вы не получали её на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей", — рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Он заметил, что судебные приставы смогут легко заблокировать счёт для списания средств, если накопились долги по оплате услуг ЖКХ.