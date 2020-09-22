В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья, согласно которому региональным властям и муниципалитетам разрешено принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья. О том, как это отразится на условиях проживания граждан, в интервью "Правде.Ру" рассказал сопредседатель Координационного совета Общемосковского движения "Жилищная солидарность" Вячеслав Гуменюк.

"Не могу сказать. Программы будут зависеть от того, какие средства есть у регионов. Если богатым регионам дать возможность больше строить, а более бедным строить в рамках выделенного бюджета, то это ещё не значит, что в бедных регионах будут сносить больше, чем строить. Пока точно нельзя сказать, хорошо это или плохо.

Целью любого управленческого решения является прежде всего улучшение условий жизни граждан. Если социальный аспект не на первом плане, то возможны управленческие ошибки.

Какие дома считаются аварийными?

Понятие "аварийное жильё" — весьма расплывчато. Власти Москвы могут себе позволить сносить пятиэтажки, которые могли бы ещё простоять лет 15-20, так как столица у нас богатая.

А в регионах эти пятиэтажки не считаются аварийными. Конечно, людям хочется жить в современных домах, но на это не хватает средств.

Могу предположить, что начавшаяся кампания по сносу аварийного жилья показала вышестоящим органам, что некоторые регионы коробятся и требуют, снося ещё вполне нормальные дома, дополнительных средств на новое строительство. Условия пандемии коронавируса показали, что сейчас это большая роскошь, потому что во многих регионах наблюдается дефицит финансов. Это надо учитывать", — пояснил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в центре Москвы по программе реновации расселили первый дом.