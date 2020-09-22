Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Красноярском крае осудили телефонных мошенников
Слуцкий: Штаты противопоставляют себя всему мировому сообществу
Тихановская договорилась с Европой о помощи Белоруссии
Команда Мироновй и Глазыриной не смогла выиграть эстафету на ЧР
Любовь Успенская не может понять выходки своей дочери
Песков рассказал, что Путин скажет Генассамблее ООН
Тюменские таксисты начали незаконно продавать алкоголь по ночам
Госдума: рост цен на жилье - тревожный знак
На учении "Кавказ-2020" протестируют новую БМП

Вячеслав Гуменюк оценил законопроект о всероссийском сносе жилья

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья, согласно которому региональным властям и муниципалитетам разрешено принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья. О том, как это отразится на условиях проживания граждан, в интервью "Правде.Ру" рассказал сопредседатель Координационного совета Общемосковского движения "Жилищная солидарность" Вячеслав Гуменюк.

Вячеслав Гуменюк оценил законопроект о всероссийском сносе жилья

"Не могу сказать. Программы будут зависеть от того, какие средства есть у регионов. Если богатым регионам дать возможность больше строить, а более бедным строить в рамках выделенного бюджета, то это ещё не значит, что в бедных регионах будут сносить больше, чем строить. Пока точно нельзя сказать, хорошо это или плохо.

Целью любого управленческого решения является прежде всего улучшение условий жизни граждан. Если социальный аспект не на первом плане, то возможны управленческие ошибки.

Какие дома считаются аварийными?

Понятие "аварийное жильё" — весьма расплывчато. Власти Москвы могут себе позволить сносить пятиэтажки, которые могли бы ещё простоять лет 15-20, так как столица у нас богатая.

А в регионах эти пятиэтажки не считаются аварийными. Конечно, людям хочется жить в современных домах, но на это не хватает средств.

Могу предположить, что начавшаяся кампания по сносу аварийного жилья показала вышестоящим органам, что некоторые регионы коробятся и требуют, снося ещё вполне нормальные дома, дополнительных средств на новое строительство. Условия пандемии коронавируса показали, что сейчас это большая роскошь, потому что во многих регионах наблюдается дефицит финансов. Это надо учитывать", — пояснил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в центре Москвы по программе реновации расселили первый дом.

 

Последние материалы
Тюменские таксисты начали незаконно продавать алкоголь по ночам
Госдума: рост цен на жилье - тревожный знак
На учении "Кавказ-2020" протестируют новую БМП
Украинский боксёр Редкач: "Вы Крым отстроите, а мы потом заберём"
Названы специальности с самыми высокими зарплатами выпускников вузов
В Китае нашли гробницу возрастом две тысячи лет
Сын Никаса Сафронова прилетел в Турцию, чтобы помочь Рите Дакоте
Китайский миллиардер сел на 18 лет за критику Си Цзиньпина
Названа причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Об опасности домашних консервов предупредили в Роспотребнадзоре
Популярное
Общество
Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7

Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.

Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7
Татьяна Брухунова показала фото с прогулки с сыном
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала фото с прогулки с сыном
Шоу-бизнес
Николай Басков эмоционально высказался об измене Тарзана
Общество
Вологодское село Ферапонтово признано самым красивым в России
Усам Оздемиров Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер
Комментарии
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Навальный будет восстанавливаться около года
Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Паника продолжается: новые слухи после 20 сентября
Навальный будет восстанавливаться около года
Навальный будет восстанавливаться около года
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
Раскрыто имя конструктора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
ЕС: Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии с 5 ноября
Экономист: курс рубля будет зависеть от выборов в США
Лукашев: заболевших в России должно было быть больше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников