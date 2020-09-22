Об опасности домашних консервов предупредили в Роспотребнадзоре

Россиян предупредили, что домашние овощные консервы могут стать причиной возникновения заболевания, поражающего нервную систему человека, и зачастую заканчивающегося летальным исходом.

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", — сообщается на сайте ведомства.

Ведомство проинформировало, что домашние соленья-варения, возбуждающие ботулизм, ни цветом, ни запахом не отличаются от нормальных овощных консервов.