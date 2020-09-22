Россиян предупредили, что домашние овощные консервы могут стать причиной возникновения заболевания, поражающего нервную систему человека, и зачастую заканчивающегося летальным исходом.
"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", — сообщается на сайте ведомства.
Ведомство проинформировало, что домашние соленья-варения, возбуждающие ботулизм, ни цветом, ни запахом не отличаются от нормальных овощных консервов.
"Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, однако иногда может отмечаться вздутие консервных банок", — предупредил Роспотребнадзор, порекомендовав хранить домашние консервы в холодильнике или в погребе, а перед употреблением прокипятить.
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