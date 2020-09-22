Американский химик извинился перед Навальным "за новичок"

Американский химик и, по совместительству, борец за независимость Татарстана Вил Мирзаянов "извинился " перед Алексеем Навальным, заявив, что считает себя косвенно ответственным за его громкое предполагаемое отравление.

В интервью "Дождю", Мирзаянов сказал, что "симптомы Навального типичны для тех людей, которые испытали воздействие "новичка":

"Навальному придется потерпеть. Но в конце концов он должен выздороветь.”

Рассуждая на тему "как такое вообще могло случиться", экс-учёный сказал, что "раз никто из соратников Навального не был заражен, яд попал в его организм через пищеварительный тракт".

Однако, по словам Леонида Ринка, "официального" создателя "Новичка", Мирзаянов не был причастен к разработке яда и не является экспертом по его симптомам.

"Он не имеет никакого отношения к биохимии, ничего. "Он обычный хроматограф, -сказал Ринк агентству РИА Новости. — Он не имеет никакого отношения к созданию Новичка.”

И добавил:

"Навального не было бы в живых, если бы он действительно был отравлен Новичком".

Ринка поддержал Владимир Углев, ещё один член научной группы по разработке яда:

Мирзаянов никогда не принимал участия в полевых испытаниях.

Однако, в 1992 году именно Мирзаянов раскрыл структуру яда, в результате чего был обвинён в государственной измене.