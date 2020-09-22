Американский химик и, по совместительству, борец за независимость Татарстана Вил Мирзаянов "извинился " перед Алексеем Навальным, заявив, что считает себя косвенно ответственным за его громкое предполагаемое отравление.
В интервью "Дождю", Мирзаянов сказал, что "симптомы Навального типичны для тех людей, которые испытали воздействие "новичка":
"Навальному придется потерпеть. Но в конце концов он должен выздороветь.”
Рассуждая на тему "как такое вообще могло случиться", экс-учёный сказал, что "раз никто из соратников Навального не был заражен, яд попал в его организм через пищеварительный тракт".
Однако, по словам Леонида Ринка, "официального" создателя "Новичка", Мирзаянов не был причастен к разработке яда и не является экспертом по его симптомам.
"Он не имеет никакого отношения к биохимии, ничего. "Он обычный хроматограф, -сказал Ринк агентству РИА Новости. — Он не имеет никакого отношения к созданию Новичка.”
И добавил:
"Навального не было бы в живых, если бы он действительно был отравлен Новичком".
Ринка поддержал Владимир Углев, ещё один член научной группы по разработке яда:
Мирзаянов никогда не принимал участия в полевых испытаниях.
Однако, в 1992 году именно Мирзаянов раскрыл структуру яда, в результате чего был обвинён в государственной измене.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.