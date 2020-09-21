Правила каршеринга в России предложили ужесточить

Депутаты Госдумы предлагают ужесточить правила каршеринга, в связи с тем, что показатели аварийности в Москве с арендованными автомобилями растут.

"Сейчас идет обобщение предложений в проект закона о каршеринге. Какие-то идеи войдут в окончательный законопроект, что-то будет доработано или отклонено", — рассказал "Парламентской газете" зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Ужесточение правил планируется по двум направлениям. Первое — борьба с использованием чужих аккаунтов. Второе — увеличенные штрафы для водителей арендованных авто.