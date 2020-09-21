Депутаты Госдумы предлагают ужесточить правила каршеринга, в связи с тем, что показатели аварийности в Москве с арендованными автомобилями растут.
"Сейчас идет обобщение предложений в проект закона о каршеринге. Какие-то идеи войдут в окончательный законопроект, что-то будет доработано или отклонено", — рассказал "Парламентской газете" зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
Ужесточение правил планируется по двум направлениям. Первое — борьба с использованием чужих аккаунтов. Второе — увеличенные штрафы для водителей арендованных авто.
"Некоторые злостные нарушители правил дорожного движения сейчас арендуют машины с использованием аккаунтов под чужим именем. Для борьбы с этим предлагается организовать регистрацию на сервисах и приложениях каршеринга через портал госуслуг.
Предлагается также внести повышенную ответственность за нарушения правил дорожного движения. Например, за управление арендованным авто водителем, не имеющим прав. Первый штраф за пьяное вождение без уголовных последствий намерены повысить с 30 тыс. руб до 50 тыс. руб., а также в пять раз увеличить штрафы за превышение скорости на арендованных автомобилях", — рассказал депутат.