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Более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа

Глава Роспотребнадзора заявила, что 11 процентов населения страны или 16 млн человек привились в этом году.

Более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа

"Сегодня мы на пороге эпидподъема гриппа, и конечно, очень важно, какое количество населения будет иметь защиту. В Российской Федерации за счет федерального бюджета поставляется четыре разных отечественных вакцины для защиты от гриппа. По поручению президента Российской Федерации общее количество привитых должно составлять не менее 60% от совокупного населения Российской Федерации. И на сегодняшний день уже 11% населения привиты, это более 16 млн человек", — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

Анна Попова отметила, что вакцинации россиян от гриппа в этом году должна быть завершена к концу октября.

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