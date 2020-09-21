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Психологи помогут подросткам доверять окружающим с помощью игры

Российские психологи разработали оригинальную игру для подростков, чтобы те смогли лучше понять самих себя и научиться доверять другим людям, раскрывая собственные эмоции. Онлайн-игра "В поисках Башни" выложена на сайте детского телефона доверия 8-800-2000-122.

Психологи помогут подросткам доверять окружающим с помощью игры

В ней представлен фантастический предапокалиптический мир, который может защитить то, что хранится в затерянной между мирами белой башне — это вакцина против угрожающего жизни на земле вируса Distruct 20. Игра состоит из нескольких видео-кейсов, предлагающих сложные ситуации жизненного выбора. Ожидается, что такой сюжет будет близок подросткам.

Участвовать можно как самостоятельно, так и всем классом во главе со школьным психологом. Доступ к игре будет действовать до 10 ноября 2020 года. Организатором выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Во всех регионах уже состоялись обучающие вебинары для педагогов-психологов. Ожидается, что в ходе игры подростки смогут приобщиться к формулам доверия себе и миру, оценить социальные установки и свои модели поведения, выделить сильные стороны своего характера и начать верить в свои силы, а также понимать эмоции и переживания окружающих, отстаивая при этом самого себя в случае негативного давления.

Кроме того, игра призвана рассказать о сути работы телефона доверия, о том, что звонок будет бесплатным, конфиденциальным, то есть даже свое имя не надо будет называть. Помимо телефона, действует чат на сайте службы https://telefon-doveria.ru/, который будет полезен, в частности, ребятам с нарушениями речи или слуха. Также здесь можно обнаружить раздел "лайфхаки", где указаны полезные психологические приемы для разных ситуаций, которые будут интересны не только детям, но и родителям.

Детский телефон доверия существует уже 10 лет. За это время он принял более 10 миллионов обращений. Игра находится по ссылке https://telefon-doveria.ru/actions/?id=5367

Чтобы зарегистрироваться и обрести доступ к методическим материалам нужно направить запрос по адресу — igra@telefon-doveria.ru

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