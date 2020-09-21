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Депутат из Новосибирска попросила в соцсетях деньги для себя

Депутат попросила подписчиков в соцсетях купить ей на 46-й день рождения печь для обжига керамики за 100 тысяч рублей.

Депутат из Новосибирска попросила в соцсетях деньги для себя

"У меня есть мечта — собственная муфельная печь для обжига керамики, которая стоит около 100 тысяч рублей. Помогите купить печь, так как сама себе эту штуку ну точно не позволю, просто рука не поднимется", — написала депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус в соцсети "ВКонтакте" и оставила номер банковской карты для перечисления денег.

Пост вызвал шквал отрицательных комментариев пользователей соцсетей, и Наталья Пинус объяснила свой поступок.

"Это не попрошайничество, это просто обращение на личной странице к друзьям. Я регулярно вижу подобные обращения на страницах моих друзей в их дни рождения… Думаю, что мои избиратели ценят меня за то, что я делаю, а не за то, есть у меня муфельная печь или нет, и что я обращаюсь к своим друзьям с просьбой о помощи… Не понимаю, в каком моменте это может вызвать какие-то отрицательные коннотации, кроме того, если специально заниматься какими-то "разгонками", — пояснила депутат Пинус свои действия, отметив, что не ожидала такой реакции на её пост.

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