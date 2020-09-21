Помощникам Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера могут оказаться в тюрьме за то, что не сообщили о них местным следователям.
Адвокат Александр Грибаков пояснил, что тем, кто ответственен за вывоз бутылки за границу, может грозить до 7 лет тюрьмы, "если будет доказано, что в бутылке содержались остатки ядовитого вещества".”
"Это странная ситуация, когда самые важные улики были вывезены за пределы нашей страны”, — сказал он.
Напомним, ранее соратники оппозиционера проинформировали "мировую общественность", что вывезли в Германию бутылку с водой со следами отравляющего вещества.
В четверг на официальной странице Навального в Instagram появилось сообщение о том, как его сторонники проверили его гостиничный номер после "известия" о его отравлении. Опубликованное видео показывает, что они " записывают, описывают и упаковывают” все, что находится в комнате.
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще две лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Также в четверг издание "Проект" сообщило, что бутылку могла вывезти в Германию соратница Навального Мария Певчих, жительница Великобритании. Российская полиция утверждает, что она бежала из страны, отказавшись отвечать на их вопросы.
"Было принято решение взять все, что гипотетически может быть полезно для расследования, и передать это врачам в Германии”, — говорится в опубликованном посте.