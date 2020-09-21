Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7

Помощникам Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера могут оказаться в тюрьме за то, что не сообщили о них местным следователям.

Адвокат Александр Грибаков пояснил, что тем, кто ответственен за вывоз бутылки за границу, может грозить до 7 лет тюрьмы, "если будет доказано, что в бутылке содержались остатки ядовитого вещества".”

"Это странная ситуация, когда самые важные улики были вывезены за пределы нашей страны”, — сказал он.

Напомним, ранее соратники оппозиционера проинформировали "мировую общественность", что вывезли в Германию бутылку с водой со следами отравляющего вещества.

В четверг на официальной странице Навального в Instagram появилось сообщение о том, как его сторонники проверили его гостиничный номер после "известия" о его отравлении. Опубликованное видео показывает, что они " записывают, описывают и упаковывают” все, что находится в комнате.

Также в четверг издание "Проект" сообщило, что бутылку могла вывезти в Германию соратница Навального Мария Певчих, жительница Великобритании. Российская полиция утверждает, что она бежала из страны, отказавшись отвечать на их вопросы.