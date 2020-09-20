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Из-за протестов закрыли станции метро в столице Белоруссии

В столице Белоруссии временно приостановлена работа некоторых станций метрополитена. Руководство метро объясняет это мерами безопасности.

"Двадцатого сентября в 13:00 (совпадает с московским) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига". Поезда следуют без остановки на данных станциях", — говорится в сообщении на сайте метрополитена.

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