В столице Белоруссии временно приостановлена работа некоторых станций метрополитена. Руководство метро объясняет это мерами безопасности.

"Двадцатого сентября в 13:00 (совпадает с московским) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига". Поезда следуют без остановки на данных станциях", — говорится в сообщении на сайте метрополитена.