Журналист из Испании Хавьер Аргельо отправился в самостоятельную двухнедельную поездку по нашей стране и остался в полном восторге. Он смог увидеть за эти дни Россию, Монголию и Китай. Больше всего его впечатлило путешествие по Западной и Восточной Сибири.
"Сибирь — одно из тех немногих мест, где до сих пор сохраняется колорит неизведанных территорий. Безмерные просторы сочетаются с глубокой историей. Неизбежно путешественники оказываются в тех временах, когда русские цари и китайские императоры, как могли, защищались от устрашающих набегов монгольских татар, во времена исследований и анимизма, шаманов и завоеваний, ссылок и революций", — поделился Аргельо.
С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии.