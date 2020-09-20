Дорогами России: испанский журналист путешествует по РФ

Журналист из Испании Хавьер Аргельо отправился в самостоятельную двухнедельную поездку по нашей стране и остался в полном восторге. Он смог увидеть за эти дни Россию, Монголию и Китай. Больше всего его впечатлило путешествие по Западной и Восточной Сибири.