Бывший спортсмен и политик Алексей Немов назвал медиков настоящими героями во время выступления в поддержку акции "Пожалуйста, дышите!".

"Настоящие герои среди нас. Герои в белых халатах, которые ежедневно совершают подвиг, рискуя собственной жизнью. Я надеюсь, что благодаря акции "Пожалуйста, дышите!" о подвиге врачей, медсестер и волонтеров, вставших на борьбу с коронавирусом, узнает как можно больше людей по всей стране. Потому что такое нельзя забывать. Все эти люди достойны самой искренней, самой сердечной благодарности от всех нас! Низкий им поклон за их отвагу, за их профессионализм и чуткость. И спасибо "России сегодня" за организацию такого важного проекта", — отметил Алексей Немов.