Что может стать причиной блокировки сим-карты, объяснил эксперт

Sim-карта на вашем телефоне может быть заблокирована оператором. Этому есть несколько объяснений. Замруководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал, к примеру, что оператор может узнать о предоставлении некорректных данных при покупке карты. Или у вас может не остаться средств на счету. В любом случае, оператор обязан озвучить вам причину.