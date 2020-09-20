Sim-карта на вашем телефоне может быть заблокирована оператором. Этому есть несколько объяснений. Замруководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал, к примеру, что оператор может узнать о предоставлении некорректных данных при покупке карты. Или у вас может не остаться средств на счету. В любом случае, оператор обязан озвучить вам причину.
"Более прозаичная причина блокировки — уход счета в "минус" или неиспользование номера на протяжении шести месяцев", — добавил Лоевский.
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