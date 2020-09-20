Защитники экологии призывают весь мир потреблять разумно предметы обихода и снизить количество своих покупок. В том числе покупать меньше дорогой одежды. Такие приобретения, несмотря на распространённое заблуждение, не помогают заботиться об экологии или правах человека.
"В сознании многих модников и модниц живут мифы, согласно которым, например, при пошиве дорогой одежды почти не используется дешевый труд закройщиков и портных. Тем самым, покупая более дорогие наряды, покупатели думают, что заботятся и о правах человека, и об экологии. Товар-то ведь штучный, дорогой, а, значит, шьют его якобы с привлечением высокооплачиваемых специалистов в развитых странах", — рассказывают экоактивисты.
"Если вы думаете о природе, то покупайте меньше вещей, бережнее следите за своей имеющейся одеждой, обменивайтесь ею со своими родными и друзьями, а также возьмите в привычку заглядывать в комиссионные магазины", — таковы советы экоактивистов.
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