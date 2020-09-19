Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил рок-фестиваль Russian Woodstock. На нём он обратился к людям с просьбой быть осторожными. Ведь, по словам политика, до массовой вакцинации нужно дойти с наименьшими человеческими потерями.

"Сегодня по-прежнему мы чувствуем тяжесть и бремя этой инфекции, поэтому я прошу вас в эти дни соблюдать определённые меры предосторожности. Беречь своё здоровье, своих близких, особенно старшее поколение", — отметил он.

"Нам важно создать определённый временной промежуток, чтобы, когда мы начнём полномасштабную вакцинацию, когда мы все получим защиту, до этого времени понесли минимальные потери для здоровья каждого из нас", - сказал Мурашко на фестивале Russian Woodstock rock festival.