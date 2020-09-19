Лидер партии ЛДПР поделился мнением, что тело вождя пролетариата вполне можно продать за хорошие деньги. А если доплатят, то и Мавзолей с ним вместе. Ещё один вариант, который предложил Владимир Вольфович, — это кремация.
"Я бы туда и Мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до $1 млрд, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради бога… Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним", — заявил Жириновский.
В Минске 19 сентября запланированы акции протеста оппозиции, которые пройдут в разных регионах города.