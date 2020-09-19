Жириновский о Ленине: можем продать, а можем и сжечь

Лидер партии ЛДПР поделился мнением, что тело вождя пролетариата вполне можно продать за хорошие деньги. А если доплатят, то и Мавзолей с ним вместе. Ещё один вариант, который предложил Владимир Вольфович, — это кремация.