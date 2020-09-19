Медицинский работник, гражданин Латвии, отказался помочь человеку только потому, что тот заговорил не на латышском, а на русском языке. Медик гордится своей национальностью и считает, что поступил абсолютно нормально.
"Я сказал: "Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском". Он развернулся и ушел", — заявил медработник.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".