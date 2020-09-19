Врач из Латвии принципиально не стал помогать русскому

Медицинский работник, гражданин Латвии, отказался помочь человеку только потому, что тот заговорил не на латышском, а на русском языке. Медик гордится своей национальностью и считает, что поступил абсолютно нормально.