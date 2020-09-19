В связи с пандемией Россия организовала бесплатный перелёт для граждан, находящихся за границей. Однако из-за восстановления международного авиасообщения и открытия границ такие рейсы решено отменить.

"Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов", — сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.