Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с профессиональным праздником.
Напомним, в субботу, 19 сентября, в России отмечается День оружейника.
Поздравление главы государства в адрес работников и ветеранов отрасли было опубликовано на официальном сайте Кремля.
"Именно они заложили прочные профессиональные традиции, вписали яркие страницы в героическую летопись Отечества", — отметил Путин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".