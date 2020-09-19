Путин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с профессиональным праздником.

Напомним, в субботу, 19 сентября, в России отмечается День оружейника.

Поздравление главы государства в адрес работников и ветеранов отрасли было опубликовано на официальном сайте Кремля.