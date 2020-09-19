Опрос: москвичи заметно отличаются от жителей других регионов РФ

Около 64% россиян уверены, что москвичи заметно отличаются от жителей других регионов России. Такие результаты представил фонд "Общественное мнение" на основе своего исследования.

Около 19% участников опроса считают, что жители столицы отличаются высоким уровнем доходов и жизни, благополучием, а также наличием хорошей работы. Примечательно, что респонденты отнесли заносчивость и высокомерие к основным качествам жителей Москвы.

Ещё 16% опрошенных посчитали москвичей "надменными", "чванливыми" и "самоуверенными". 9% респондентов признались, что совсем не понимают москвичей, поскольку у них абсолютно другой менталитет и образ жизни.

Только 28% опрошенных посчитали, что между москвичами и жителями других регионов практически нет различий. А 62% выразили уверенность, что Москва живёт за счёт регионов.