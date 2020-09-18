Депутат Виталий Милонов высказался по поводу возможного введения денежных выплат выпускникам вузов. По его мнению, такой поддержки достойны далеко не все.
"Многие вузы не готовят специалистов. Они что, ученых готовят каких-то, ядерщиков, математиков? Нет, готовят лодырей, бездельников, будущих пожирателей кредитов, которые будут ездить в белых рубашечках на кредитных машинках Е-класса и мечтать, как они снимут хрущевку где-нибудь в Бирюлево", — сказал он.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".