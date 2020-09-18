Защитника Михаила Ефремова лишили адвокатского статуса на год

Эльмана Пашаева, представлявшего интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве, лишили адвокатского статуса на год.

"18 сентября Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания (АП РСО), рассмотрев на очередном заседании заключение квалификационной комиссии АП РСО, содержащее выводы о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Э. М. Пашаева, принял решение о лишении его статуса", — сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

В профессиональном сообществе адвокатов считают, что решение о лишении Пашаева статуса наиболее адекватно.

"Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению", — сказал Юрий Пилипенко, отметив, что в выборе меры взыскания укрепило мнение Минюста России по этой проблеме.

Пилипенко также напомнил, что Эльман Пашаев ранее был трижды лишен адвокатского статуса.