Глава Приморского края Олег Кожемяко подарил жителям региона щенков, которых родила его собака. Известно, что подаренные щенки породы акита-ину.

"Нашли новых хозяев нашим пушистым непоседам. Дети, они как никто искренне любят животных и, конечно, собак. Пусть щенки акита-ину станут вам верными товарищами и помощниками. Любите их и ухаживайте за ними. Они точно ответят взаимностью" — написал Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.