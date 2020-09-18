Глава ЛДПР Владимир Жириновский поделился мнением о тех, кого в жизни заботит больше всего количество лайков. Он заявил, что это никому не нужные люди, "уроды, мешающие остальным".

"Это человеческое стремление выделиться из толпы, коллектива. Почему? Потому что ему не надо особенно работать, чтобы получить питание. Как животный мир? Там весь день он борется за выживание, ему нужна пища. Человек иногда забывает об этом и тогда вся энергия уходит на то, чтобы как-то о нем говорили, чтобы показывали. Особенно сегодня, когда интернет, все эти средства позволяют человеку прямо моментально получить просмотры. И он хвалится — вот там 100 тысяч просмотров, миллион. А на что они смотрят? На твое уродство. Ты урод и ты этим гордишься", — сказал Жириновский.

"Он — автор видео — этого не понимает. Он говорит: "Ты посмотри, как я хорошо сделал, ты посмотри какое ухо, посмотри, как я скачу на чем-то, что-то переделываю, съел 40 чебуреков, выпил 5 литров пива, какой я". Ты — урод, ты — чмо, человек, мешающий обществу. Но он не понимает этого, ему хочется, чтобы о нем говорили. Пока в негативе, а для позитива уже не хватает пока знаний", — добавил политик.