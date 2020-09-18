Два депутата ГД внесли на рассмотрение поправки к Кодексу об административных нарушениях. В них идёт речь о том, чтобы увеличить размер штрафов до десяти раз в случае разглашения чьих-то личных данных.

"Действующие штрафы, которые не менялись в течение десяти лет, совершенно не являются препятствием для того, чтобы та или иная личная информация, служебная, профессиональная тайна не стала достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете.

Потому мы предложили десятикратно увеличить штрафы, чтобы защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников", — рассказал один из авторов поправок.