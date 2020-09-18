Сергей Миронов: для самокатов нужны отдельные правила

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов внёс предложение о создании нового свода правил, который будет регулировать движение индивидуальных средств мобильности. Он объяснил это тем, что общие ПДД не подходят для такого транспорта, как самокаты и т. д.