Глава "Справедливой России" Сергей Миронов внёс предложение о создании нового свода правил, который будет регулировать движение индивидуальных средств мобильности. Он объяснил это тем, что общие ПДД не подходят для такого транспорта, как самокаты и т. д.
"Помимо ПДД нужны отдельные правила эксплуатации СИМ вне дорог, следить за которыми должна полиция, а не ГИБДД. Когда такие правила появятся, не составит труда их вписать в статью 12.24. КоАП и наказывать безбашенных любителей погонять по паркам, если они причинили вред чьему-то здоровью", — написал Миронов в своем Telegram-канале.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".