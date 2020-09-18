Какому поколению в России жить хорошо, выяснили социологи

Социологи поинтересовались у соотечественников, какому поколению, на их взгляд, наиболее комфортно живётся в Российской Федерации в настоящее время?

"Мнения респондентов о том, какому поколению в России сейчас живется хорошо, разделились: 31% россиян полагают, что среднему, 28% — младшему, 16% — старшему, а четверть опрошенных (25%) затруднились ответить или предложили другой вариант. В России живется хуже всего старшему поколению, полагают 53%, 20% — среднему, 11% — младшему, 16% затруднились ответить", — говорится в данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Социологи также задали вопрос, как складываются отношения между россиянами разных возрастных категорий.