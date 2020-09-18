Социологи поинтересовались у соотечественников, какому поколению, на их взгляд, наиболее комфортно живётся в Российской Федерации в настоящее время?
"Мнения респондентов о том, какому поколению в России сейчас живется хорошо, разделились: 31% россиян полагают, что среднему, 28% — младшему, 16% — старшему, а четверть опрошенных (25%) затруднились ответить или предложили другой вариант. В России живется хуже всего старшему поколению, полагают 53%, 20% — среднему, 11% — младшему, 16% затруднились ответить", — говорится в данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Социологи также задали вопрос, как складываются отношения между россиянами разных возрастных категорий.
"55% россиян считают, что существуют вопросы, по которым молодёжь и люди старшего поколения не способны понять друг друга, противоположной точки зрения придерживаются 37% опрошенных, еще 8% затруднились ответить.
При этом 89% респондентов заявили, что скорее не испытывают проблем при общении с людьми старшего поколения, о подобных проблемах заявили 6% опрошенных. 75% россиян заявили, что скорее не испытывают проблем при общении с людьми младшего возраста, а 22% скорее испытывают", — указывается в результатах соцопроса.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".