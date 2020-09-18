Охватив огромное количество стран, пандемия COVID-19 до сих пор не ослабляет хватку. Не стал исключением и полуостров Крым.
Житель Симферополя, заразившись опасным вирусом, оказался в больнице. Столкнувшись с особенностями пребывания в больничных условиях, он решил дать несколько советов другим людям. На своей странице в Facebook мужчина опубликовал пост — "Советы тем, кто окажется в больнице, выделенной под людей, схвативших коронавирус". Его инструкция состоит из десяти пунктов.
Автор предупреждает, что при выписке все вещи изымаются. Одежда подвергается сильной термообработке, а гаджеты в течение 1,5 часов находятся на кварцевании.
Книги также подлежат кварцеванию (каждая страница/разворот по 1,5 часа). В связи с этим их оставляют в больнице.
Прошедшие термообработку вещи выдают в выпускающем блоке, где человек переодевается.
Оставшиеся продукты выносить за пределы больницы запрещено.
Крымчанин напоминает о необходимости носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".