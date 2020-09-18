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Житель Симферополя дал советы тем, кого госпитализируют с COVID-19

Охватив огромное количество стран, пандемия COVID-19 до сих пор не ослабляет хватку. Не стал исключением и полуостров Крым.

Житель Симферополя дал советы тем, кого госпитализируют с COVID-19

Житель Симферополя, заразившись опасным вирусом, оказался в больнице. Столкнувшись с особенностями пребывания в больничных условиях, он решил дать несколько советов другим людям. На своей странице в Facebook мужчина опубликовал пост — "Советы тем, кто окажется в больнице, выделенной под людей, схвативших коронавирус". Его инструкция состоит из десяти пунктов.

  1. Не берите с собой книги, они останутся здесь. В больницах их так уже очень много;
  2. Необходим минимум вещей;
  3. Обязательно нужно взять посуду — чашку, кружку, а также столовые приборы — ложку и вилку;
  4. Для того чтобы заряжать телефон и ноутбук, нужно взять с собой тройник и удлинитель;
  5. Курящим людям нужно иметь с собой запас сигарет на две недели, так как передача табачных изделий запрещена. В больницах не предусмотрены места для курения.
  6. При себе должны быть: салфетки, полотенце для тела и рук, туалетную бумагу, ножницы;
  7. Стиральный порошок или хозяйственное мыло, мыло для рук;
  8. Тапочки резиновые;
  9. Желательно иметь свой плед.

Автор предупреждает, что при выписке все вещи изымаются. Одежда подвергается сильной термообработке, а гаджеты в течение 1,5 часов находятся на кварцевании.

Книги также подлежат кварцеванию (каждая страница/разворот по 1,5 часа). В связи с этим их оставляют в больнице.

Прошедшие термообработку вещи выдают в выпускающем блоке, где человек переодевается.

Оставшиеся продукты выносить за пределы больницы запрещено.

Крымчанин напоминает о необходимости носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

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