Житель Симферополя дал советы тем, кого госпитализируют с COVID-19

Охватив огромное количество стран, пандемия COVID-19 до сих пор не ослабляет хватку. Не стал исключением и полуостров Крым.

Житель Симферополя, заразившись опасным вирусом, оказался в больнице. Столкнувшись с особенностями пребывания в больничных условиях, он решил дать несколько советов другим людям. На своей странице в Facebook мужчина опубликовал пост — "Советы тем, кто окажется в больнице, выделенной под людей, схвативших коронавирус". Его инструкция состоит из десяти пунктов.

Не берите с собой книги, они останутся здесь. В больницах их так уже очень много; Необходим минимум вещей; Обязательно нужно взять посуду — чашку, кружку, а также столовые приборы — ложку и вилку; Для того чтобы заряжать телефон и ноутбук, нужно взять с собой тройник и удлинитель; Курящим людям нужно иметь с собой запас сигарет на две недели, так как передача табачных изделий запрещена. В больницах не предусмотрены места для курения. При себе должны быть: салфетки, полотенце для тела и рук, туалетную бумагу, ножницы; Стиральный порошок или хозяйственное мыло, мыло для рук; Тапочки резиновые; Желательно иметь свой плед.

Автор предупреждает, что при выписке все вещи изымаются. Одежда подвергается сильной термообработке, а гаджеты в течение 1,5 часов находятся на кварцевании.

Книги также подлежат кварцеванию (каждая страница/разворот по 1,5 часа). В связи с этим их оставляют в больнице.

Прошедшие термообработку вещи выдают в выпускающем блоке, где человек переодевается.

Оставшиеся продукты выносить за пределы больницы запрещено.

Крымчанин напоминает о необходимости носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.