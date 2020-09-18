Что делать, если вы отправили деньги не на ту карту?

Эксперт рассказал, что нужно сделать, если вы по ошибке отправили перевод не на ту банковскую карту, которую хотели.

"Самый простой способ избежать такой проблемы — перепроверять реквизиты платежа. В любом банковском приложении адресат и данные перевода перепроверяются во время подтверждения платежа, поэтому, в целом, чтобы ошибиться, нужно не заметить помарку в реквизитах дважды", — рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Для решения проблемы он посоветовал два способа. Можно выйти на получателя ваших денег напрямую, и попросить их вернуть, пригрозив судом. Второй способ более надёжный — сразу же позвонить в кредитное учреждение, выпустившее вашу банковскую карту.