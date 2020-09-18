Эксперт рассказал, что нужно сделать, если вы по ошибке отправили перевод не на ту банковскую карту, которую хотели.
"Самый простой способ избежать такой проблемы — перепроверять реквизиты платежа. В любом банковском приложении адресат и данные перевода перепроверяются во время подтверждения платежа, поэтому, в целом, чтобы ошибиться, нужно не заметить помарку в реквизитах дважды", — рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Для решения проблемы он посоветовал два способа. Можно выйти на получателя ваших денег напрямую, и попросить их вернуть, пригрозив судом. Второй способ более надёжный — сразу же позвонить в кредитное учреждение, выпустившее вашу банковскую карту.
"Если все-таки вы не заметили помарку в реквизитах дважды, то нужно позвонить в банк и сообщить о том, что деньги были ошибочно отправлены не на тот счет. Как правило, специалисты кредитных учреждений быстро разбираются в таких проблемах. Они списывают средства с карты, на которую вы ошибочно зачислили свои деньги и возвращают их в безналичной форме владельцу. В разных банках эта процедура занимает разное время", — объяснил Кричевский.
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