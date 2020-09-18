Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Белоруссия закрывает границы с Польшей и Литвой
В Краснодаре мошенник обманул 28 дольщиков
Открыт новый вид крокодила, жившего более 70 млн лет назад
Вячеслав Лысаков: студенческий капитал - это популизм
Наталья Штурм призналась, что Тарзан её не привлёк
Глава Минэнерго РФ оценил степень готовности "Северного потока-2"
Обнаружены приложения для слежки за людьми в WhatsApp
Второй подряд матч "Ротора" отменён из-за коронавируса
Президенты тоже плачут: лидер США пожаловался, что у него нет друзей

Что делать, если вы отправили деньги не на ту карту?

Эксперт рассказал, что нужно сделать, если вы по ошибке отправили перевод не на ту банковскую карту, которую хотели.

Что делать, если вы отправили деньги не на ту карту?

"Самый простой способ избежать такой проблемы — перепроверять реквизиты платежа. В любом банковском приложении адресат и данные перевода перепроверяются во время подтверждения платежа, поэтому, в целом, чтобы ошибиться, нужно не заметить помарку в реквизитах дважды", — рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Для решения проблемы он посоветовал два способа. Можно выйти на получателя ваших денег напрямую, и попросить их вернуть, пригрозив судом. Второй способ более надёжный — сразу же позвонить в кредитное учреждение, выпустившее вашу банковскую карту.

"Если все-таки вы не заметили помарку в реквизитах дважды, то нужно позвонить в банк и сообщить о том, что деньги были ошибочно отправлены не на тот счет. Как правило, специалисты кредитных учреждений быстро разбираются в таких проблемах. Они списывают средства с карты, на которую вы ошибочно зачислили свои деньги и возвращают их в безналичной форме владельцу. В разных банках эта процедура занимает разное время", — объяснил Кричевский.

Последние материалы
Генпрокуратура Белоруссии занялась проверкой некоторых родителей
В кусочке янтаря обнаружили сперматозоиды возрастом 100 млн лет
Что делать, если вы отправили деньги не на ту карту?
Белоруссия закрывает границы с Польшей и Литвой
В Краснодаре мошенник обманул 28 дольщиков
Алексей Кудрин: нужно больше помогать россиянам
Открыт новый вид крокодила, жившего более 70 млн лет назад
Вячеслав Лысаков: студенческий капитал - это популизм
Наталья Штурм призналась, что Тарзан её не привлёк
Глава Минэнерго РФ оценил степень готовности "Северного потока-2"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников