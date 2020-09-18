От партии "Справедливая Россия" поступил на рассмотрение новый законопроект. В нём говорится о назначении выплат студентам после окончания учебного заведения.

"Когда молодой человек оканчивает вуз, он в большинстве случаев, давайте будем честны, сталкивается с нищетой. Молодые специалисты нужны всем, но желательно с пяти -, а лучше десятилетним опытом работы. Если его нет, то рассчитывать особо не на что", — сказал член партии "Справедливая Россия" Федот Тумусов.