В учебных заведениях Алтая пройдёт День открытых дверей для бабушек. Они побывают в столовых и дадут советы по приготовлению блюд. Акция продлится до начала следующего месяца.
"Наша цель не только хорошо учить, но и вкусно кормить детей в школе. А кто лучше всех знает, что такое настоящий и вкусный завтрак? Конечно, бабушка", — отметила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур правительства региона Наталья Полосина.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".