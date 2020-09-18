Нападки на Россию по любому поводу и кажущаяся уже бесконечной череда всевозможных санкций, введённых в адрес нашей страны сегодня, наконец, официальной Москвой были названы "антироссийской истерией". Так сказать, на официальном уровне.
А кого сами русские считают главными антагонистами своей нации? Таким вопросом задался Левада — Центр*. И провёл опрос общественного мнения.
Результаты его показали, что
Ранее в рейтинге главных врагов доминировали страны "ближнего зарубежья", такие как Грузия, Эстония и Латвия.
Опрос также показал, что самыми близкими друзьями россияне считают
*в России имеет статус иностранного агента.
Миф об "эффекте 25-го кадра" оказался поразительно живучим: несмотря на то, что его многократно разоблачали, упоминания о нем как о чем-то реальном до сих пор появляются на страницах СМИ. Мало того, в ряде государств имеются законы, запрещающие использовать этот самый пресловутый эффект при демонстрации на телевидении различных рекламных роликов.