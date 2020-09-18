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Опрос: кого россияне считают врагами страны

Нападки на Россию по любому поводу и кажущаяся уже бесконечной череда всевозможных санкций, введённых в адрес нашей страны сегодня, наконец, официальной Москвой были названы "антироссийской истерией". Так сказать, на официальном уровне.

Опрос: кого россияне считают врагами страны

А кого сами русские считают главными антагонистами своей нации? Таким вопросом задался Левада — Центр*. И провёл опрос общественного мнения.

Результаты его показали, что

  • 60% считают врагом США врагом,
  • 25% — Украину (35%),
  • 29% — Великобританию,
  • 7% опрошенных заявили, что у России нет врагов.

Ранее в рейтинге главных врагов доминировали страны "ближнего зарубежья", такие как Грузия, Эстония и Латвия.

Опрос также показал, что самыми близкими друзьями россияне считают

  • Белоруссию — 58%,
  • Китай — 40%,
  • Казахстан — 35%.

*в России имеет статус иностранного агента.

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