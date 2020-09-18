Опрос: кого россияне считают врагами страны

Нападки на Россию по любому поводу и кажущаяся уже бесконечной череда всевозможных санкций, введённых в адрес нашей страны сегодня, наконец, официальной Москвой были названы "антироссийской истерией". Так сказать, на официальном уровне.

А кого сами русские считают главными антагонистами своей нации? Таким вопросом задался Левада — Центр*. И провёл опрос общественного мнения.

Результаты его показали, что

60% считают врагом США врагом,

25% — Украину (35%),

29% — Великобританию,

7% опрошенных заявили, что у России нет врагов.

Ранее в рейтинге главных врагов доминировали страны "ближнего зарубежья", такие как Грузия, Эстония и Латвия.

Опрос также показал, что самыми близкими друзьями россияне считают

Белоруссию — 58%,

Китай — 40%,

Казахстан — 35%.

*в России имеет статус иностранного агента.