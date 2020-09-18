Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Как избежать осенней хандры и поддержать иммунитет – совет врача
Андрей Продеус: температура 37º - не обязательно болезнь
Роскосмос: люди смогут жить на спутнике Юпитера
Где и когда ждать бабье лето, рассказал Гидрометцентр
"Антироссийская истерия" - реакция Москвы резолюцию Европарламента
В требовании арестовать смоленских авиадиспетчеров только политика
Связисты Балтийского флота провели тренировку
В Петербурге утилизировали три снаряда времён ВОВ
Солдаты осквернили источник в православном храме

Москвичка подала в суд на мэрию за продажу данных с уличных камер

Жительница Москвы подает в иск суд на мэрию города. Женщина требует, чтобы власти столицы прекратили использование системы распознавания лиц на улицах.

Москвичка подала в суд на мэрию за продажу данных с уличных камер

Причина — данные о передвижениях людей практически свободно продаются в интернете.

Как рассказала сама Анна Кузнецова, работающая в Роскомсвободе — проекте, который продвигает свободу информации и конфиденциальность в интернете, купила в сети данные о себе самой. И теперь требует от властей компенсацию в 100 тысяч рублей за нарушение конфиденциальности.

"Она нашла человека, продающего данные в интернете и анонимно, заплатив 16 тысяч, заказала информацию о себе. Отправила ему фотографию, а через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где было зафиксировано ее лицо, — рассказала адвокат Кузнецовой Екатерина Абашина. — Почти все адреса совпадали с реальными передвижениями моей клиентки".

По словам Абашиной, вероятность того, что любой желающий может за небольшую плату купить сведения о перемещениях других людей — серьезное нарушение права на частную жизнь.

Эти обвинения были опровергнуты Департаментом информационных технологий Москвы, который утверждает, что записи городской системы видеонаблюдения являются всего лишь "картинками" и не содержат персональных данных граждан.

  • Несмотря на заверения московских властей, Департамент информационных технологий ранее обвинялся в отсутствии контроля за защитой своих данных.

Помимо проблем с безопасностью камер, коммутаторов и серверов, эксперт по кибербезопасности Ашот Ованнисян рассказал газете "Коммерсантъ", что можно оплатить счет онлайн, чтобы смотреть каналы наблюдения в режиме реального времени.

"На черном рынке продаются аккаунты, которые предоставляют доступ к единому центру хранения, где вы можете просматривать как живую камеру, так и записи, — сказал он. — Стоимость счета составляет около 30 тысяч рублей"

Последние материалы
Москвичка подала в суд на мэрию за продажу данных с уличных камер
Как избежать осенней хандры и поддержать иммунитет – совет врача
Как защитить себя от фейковых новостей
Депутат Госдумы: инновационный бетон может не подойти для дорог в России
Андрей Продеус: температура 37º - не обязательно болезнь
Американский перфомансист: "Продайте мне тело Ленина!"
Роскосмос: люди смогут жить на спутнике Юпитера
Где и когда ждать бабье лето, рассказал Гидрометцентр
"Антироссийская истерия" - реакция Москвы резолюцию Европарламента
В требовании арестовать смоленских авиадиспетчеров только политика
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?

Миф об "эффекте 25-го кадра" оказался поразительно живучим: несмотря на то, что его многократно разоблачали, упоминания о нем как о чем-то реальном до сих пор появляются на страницах СМИ. Мало того, в ряде государств имеются законы, запрещающие использовать этот самый пресловутый эффект при демонстрации на телевидении различных рекламных роликов.

Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Правительство готовит народ к худшим временам
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников