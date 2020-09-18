Москвичка подала в суд на мэрию за продажу данных с уличных камер

Жительница Москвы подает в иск суд на мэрию города. Женщина требует, чтобы власти столицы прекратили использование системы распознавания лиц на улицах.

Причина — данные о передвижениях людей практически свободно продаются в интернете.

Как рассказала сама Анна Кузнецова, работающая в Роскомсвободе — проекте, который продвигает свободу информации и конфиденциальность в интернете, купила в сети данные о себе самой. И теперь требует от властей компенсацию в 100 тысяч рублей за нарушение конфиденциальности.

"Она нашла человека, продающего данные в интернете и анонимно, заплатив 16 тысяч, заказала информацию о себе. Отправила ему фотографию, а через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где было зафиксировано ее лицо, — рассказала адвокат Кузнецовой Екатерина Абашина. — Почти все адреса совпадали с реальными передвижениями моей клиентки".

По словам Абашиной, вероятность того, что любой желающий может за небольшую плату купить сведения о перемещениях других людей — серьезное нарушение права на частную жизнь.

Эти обвинения были опровергнуты Департаментом информационных технологий Москвы, который утверждает, что записи городской системы видеонаблюдения являются всего лишь "картинками" и не содержат персональных данных граждан.

Несмотря на заверения московских властей, Департамент информационных технологий ранее обвинялся в отсутствии контроля за защитой своих данных.

Помимо проблем с безопасностью камер, коммутаторов и серверов, эксперт по кибербезопасности Ашот Ованнисян рассказал газете "Коммерсантъ", что можно оплатить счет онлайн, чтобы смотреть каналы наблюдения в режиме реального времени.