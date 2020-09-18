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Американский перфомансист: "Продайте мне тело Ленина!"

В начале текущей недели, когда в России в очередной раз закипели страсти вокруг Мавзолея, американский художник – перфомансист грузинского происхождения Дэвид Датуна объявил в Instagram, что он намерен купить тело Ленина и построить точную копию мавзолея в Вашингтоне, округ Колумбия.

Американский перфомансист:
 
 
 
 
 
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Обратился с просьбой продать мне тело Ленина, но коммунисты почему-то обиделись, наверное забыли, что Ленин это не просто мумия, а целая идеология и символ мирового пролетариата, а не только Российского. Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде Мавзолея и Ленина больше нужны нам в США, чем в России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предложил его выкупить I want to build a copy of USSR founder Vladimir Lenin's resting place in Washington and buy the communist leader's mummified body, which is currently preserved in a landmark mausoleum on the Red Square. Russia has long been an empire with its emperor. The US, meanwhile, is moving towards communism and socialist ideas. Today, the attributes of the mausoleum and Lenin are more needed by the United States than Russia. It is not difficult to build a second mausoleum, but Lenin cannot be replaced, so I propose to buy it and am ready to raise any money for this. #daviddatuna #moscow #lenin #redsquare

Публикация от David Datuna (@david_datuna)

"Россия уже давно империя со своим императором. США тем временем движутся к коммунизму и социалистическим идеям, - писал Датуна. - Сегодня атрибуты мавзолея и Ленина больше нужны Соединенным Штатам, чем России.”  

Напомним, что в минувший понедельник Российский Союз архитекторов объявил конкурс на перепрофилирование здания Мавзолея. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал это “грязной провокацией”. Позже конкурс был отменен.

Что думают россияне

Опрос россиян, проведённый онлайн-сервисом Superjob, показал, что

  • 40% жителей страны считают, что настало время похоронить тело Владимира Ленина;
  • 22% - что Ленин должен оставаться там, где он есть,
  • 17 % - что страна должна ждать, пока те, кто родился и вырос в Советском Союзе, не уйдут из жизни.
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