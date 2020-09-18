Американский перфомансист: "Продайте мне тело Ленина!"

В начале текущей недели, когда в России в очередной раз закипели страсти вокруг Мавзолея, американский художник – перфомансист грузинского происхождения Дэвид Датуна объявил в Instagram, что он намерен купить тело Ленина и построить точную копию мавзолея в Вашингтоне, округ Колумбия.

"Россия уже давно империя со своим императором. США тем временем движутся к коммунизму и социалистическим идеям, - писал Датуна. - Сегодня атрибуты мавзолея и Ленина больше нужны Соединенным Штатам, чем России.”

Напомним, что в минувший понедельник Российский Союз архитекторов объявил конкурс на перепрофилирование здания Мавзолея. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал это “грязной провокацией”. Позже конкурс был отменен.

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